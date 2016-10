Neuer Kollektivvertrag für IT-Branche steht

Mindestgrundgehälter werden um 1,3 Prozent angehoben – Tritt 2017 in Kraft

Die die Kollektivvertragsverhandlungen für die IT-Branche wurden nach zwei Verhandlungsrunden abgeschlossen. Wie die Wirtschaftskammer am Samstag mitteilte, werden die Mindestgrundgehälter und Lehrlingsentschädigungen um 1,3 Prozent angehoben. Die Ist-Gehaltssumme und Zulagen steigen um 1,25 Prozent.

50.000 Angestellte

Insgesamt sind nach Angaben der Wirtschaftskammer 50.000 Personen in der Branche beschäftigt. Der neue Kollektivvertrag tritt am 1. Jänner 2017 in Kraft. Die laufenden Reformgespräche sollen fortgesetzt werden. (red, 16.10.2016)