Schüsse auf Party in Los Angeles: Drei Tote und zwölf Verletzte

Zwei Menschen wurden festgenommen, doch die Ermittlungen laufen noch

Los Angeles – Schüsse bei einer Party in der kalifornischen Metropole Los Angeles haben drei Menschen das Leben gekostet. Zwölf weitere Gäste wurden in der Nacht auf Samstag verletzt, wie die "Los Angeles Times" unter Berufung auf die Polizei berichtete. Frank Preciado von der Polizei in Los Angeles beschrieb den Tatort im Stadtteil West Adams als "blutigen Schauplatz mit Patronenhülsen überall".

Den Behörden zufolge wurden zwei Menschen in Gewahrsam genommen. Nach weiteren Tatverdächtigen werde noch gefahndet.

Hintergründe unklar

In dem als Restaurant betriebenen Haus soll es bei einer Geburtstagsfeier zu einem Streit gekommen sein. Drei Menschen hätten daraufhin die Party verlassen und seien mit Schusswaffen zurückgekehrt, berichtete der Sender KABC unter Berufung auf die Polizei. Etwa 50 Menschen hätten sich in dem Lokal aufgehalten.

Der Auslöser für die Auseinandersetzung war zunächst nicht bekannt. "Es war eine Geburtstagsparty. Ich weiß nicht, was passiert ist", sagte der Besitzer des Hauses dem Sender KTLA. Er selbst habe sich hinter Mistkübeln versteckt. Der Mann betreibt nach eigenen Angaben ein Catering-Geschäft mit jamaikanischer Küche. (APA, 16.10.2016)