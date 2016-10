US-Militär meldet fehlgeschlagenen Raketenstart in Nordkorea

Sorge vor weiterem Atomwaffentest

Washington – In Nordkorea ist ein erneuter Raketentest offenbar schon beim Start fehlgeschlagen. Nach Angaben des US-Militärs handelte es sich dabei um eine ballistische Mittelstreckenrakete des Typs Musadan, sie wurde demnach am Samstag um 17.33 Uhr (MESZ) gezündet. Die USA und Kanada seien durch den Start nicht bedroht gewesen.

Nordkorea könnte nach Einschätzung von Experten aus den USA und Südkorea unmittelbar vor seinem nächsten Atomwaffentest stehen. Das abgeschottete Land hatte Anfang September seinen fünften und bisher stärksten Atomwaffentest vorgenommen, hinzu kamen allein in diesem Jahr rund 20 Raketentests. Nach seinem Test im September kündigte Pjöngjang "weitere Maßnahmen" an, um seine atomare Schlagkraft "in Qualität und Umfang" zu stärken.

Mit dem Atomwaffentest verstieß Nordkorea erneut gegen ein Verbot des UN-Sicherheitsrats. Das UN-Gremium berät derzeit über weitere Strafmaßnahmen. (APA, 15.10.2016)