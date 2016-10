Nach Nazi-Schmiererei in Pinkafeld: Grüne schalten Staatsanwalt ein

LAbg. Spitzmüller kündigt Sachverhaltsdarstellung an

Pinkafeld – Nachdem Unbekannte den Rollladen einer Arztpraxis in Pinkafeld mit einem "SS"-Symbol und den Worten "Syrer Sau" beschmierten, wollen Burgenlands Grüne die Justiz einschalten. Man werde bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt eine Sachverhaltsdarstellung wegen Verdachts der Verhetzung und der NS-Wiederbetätigung einbringen, kündigte LAbg. Wolfgang Spitzmüller am Samstag in einer Aussendung an.

Nach Informationen der Grünen gehe man bei der Polizei von einem Lausbubenstreich aus und ermittle scheinbar nur wegen Sachbeschädigung, so Spitzmüller. Vor der Ordination des betroffenen Arztes fand am Samstag ein Flashmob "gegen Hetze und Rechtsruck" statt. Nach Angaben des Landtagsabgeordneten haben sich daran weit über 200 Menschen beteiligt. (APA, 15.10.2016)