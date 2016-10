Unbekannter zündete in Niederösterreich zwei Autos an

In der Nacht auf Samstag wurden im Bezirk Wiener Neustadt zwei Pkw in Brand gesteckt

Krumbach – In Krumbach (Bezirk Wiener Neustadt) hat ein Unbekannter in der Nacht auf Samstag zwei Pkw in Brand gesteckt. Ein Fahrzeug ging dabei in Flammen auf. Das Feuer beim zweiten Wagen war rasch gelöscht, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Zunächst wurde gegen 4.30 Uhr bei einem VW Golf Feuer gelegt. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Wagen bereits in Vollbrand. Knapp eine Stunde später, während Einsatzkräfte mit Aufräumarbeiten beschäftigt waren, wurde ein weiteres Feuer bei einem Seat Ibiza gemeldet.

Durch den raschen Einsatz konnte laut Landespolizeidirektion ein Schaden größeren Ausmaßes verhindert werden. Die Polizei setzte auch einen Brandmittelspürhund ein. Hinweise zu den beiden Fahrzeugbränden werden an die Polizeiinspektion Kirchschlag in der Buckligen Welt unter Tel. 059133/3377 erbeten. (APA, 15.10.2016)