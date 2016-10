Mitnahme von Samsung Galaxy Note 7 in Flugzeug nun strafbar

Maßnahme von Singapore Airlines – Air Berlin verbannt Smartphone ebenso aus Flieger

Singapore Airlines und Air Berlin verbietem aus Sicherheitsgründen die Mitnahme des Pannen-Smartphones Galaxy Note 7 von Samsung auf allen Flügen. Das Telefon dürfe weder persönlich noch im Handgepäck oder in aufgegebenen Koffern transportiert werden, teilten die Fluggesellschaft mit. Die Regelung trete am Sonntag in Kraft.

Bestrafung und Beschlagnahmung

Am Freitag hatten bereits die US-Behörden auf die Brandgefahr bei dem Samsung-Gerät reagiert und es auf allen Verbindungen in den USA untersagt. Bei Verstößen könnten Reisende bestraft oder die Smartphones beschlagnahmt werden.

Produktion bereits eingestellt

Der südkoreanische Elektronik-Konzern hat die Produktion des Luxus-Smartphones, das eigentlich Apple mit dem neuen iPhone unter Druck setzen sollte, bereits eingestellt. Ursache für die Brände bei einigen der Geräte sollen defekte Akkus sein. (APA, 15.10.2016)