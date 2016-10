Frankreich gedenkt der Opfer des Anschlags von Nizza

Präsident Francois Hollande: "Menschlichkeit wird über Terror siegen"

Nizza – Bei der Gedenkfeier für die Opfer des Anschlags von Nizza vor drei Monaten hat sich Frankreichs Präsident Francois Hollande überzeugt gezeigt, dass sich die Menschlichkeit gegen den Terror durchsetzen wird. Der Attentäter habe bei dem Angriff am Nationalfeiertag am 14. Juli "die nationale Einheit" Frankreichs angegriffen, sagte Hollande am Samstag. Dieses "unheilvolle Unternehmen wird aber scheitern, die Einheit, die Freiheit, die Menschlichkeit werden sich am Ende durchsetzen".

An der Gedenkfeier für die 86 Opfer des islamistischen Anschlags nahmen mehrere hundert Menschen teil, neben Überlebenden und Angehörigen der Opfer auch Minister und Abgeordnete. Auch der frühere konservative Präsident Nicolas Sarkozy sowie die Vorsitzende der rechtspopulistischen Front National, Marine Le Pen, wohnten der Gedenkfeier in der südfranzösischen Küstenstadt bei. Die Trauerfeier war ursprünglich für Freitag geplant, wurde aber wegen starker Regenfälle um einen Tag verschoben.

Ein in Nizza lebender Tunesier war am Abend des 14. Juli auf der Strandpromenade mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge gerast, die einem Feuerwerk aus Anlass des Nationalfeiertags beiwohnte. Der 31-Jährige tötete 86 Menschen, bevor er von der Polizei erschossen wurde. Ein Drittel der Opfer waren Muslime. Noch immer sind Verletzte des Anschlags in Frankreich und im Ausland im Krankenhaus in Behandlung. Zu dem Attentat bekannte sich die Jihadistengruppe Islamischer Staat (IS). (APA, red, 15.10.2016)