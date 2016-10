Djokovic in Shanghai ausgeschieden

Die Nummer eins der Weltrangliste verliert sein Halbfinale gegen Bautista Agut

Shanghai – Roberto Batista Agut hat am Samstag im sechsten Kräftemessen mit dem aktuell besten Tennisspieler der Welt, Novak Djokovic, den ersten Sieg gefeiert. Der als Nummer 15 gesetzte Spanier bezwang den topgesetzten Serben im Halbfinale des Masters-1000-Turniers in Shanghai nach rund 100 Minuten mit 6:4,6:4 und trifft im Endspiel auf Andy Murray (GBR-2) oder Gilles Simon (FRA).

Bautista Agut, der wie Murray und Simon beim am Montag in einer Woche beginnenden Erste Bank Open in Wien startet, qualifizierte sich erstmals in seiner Karriere für ein Endspiel dieser Kategorie. Djokovic ist in Shanghai erstmals nach einem Monat Pause nach seiner Final-Niederlage bei den US Open angetreten. (APA, 15.10.2016)