Mehr als eine Tonne Ecstasy in Australien sichergestellt

Heuer größter Suchtgiftfund in Australien im Wert von umgerechnet 100 Millionen Euro

Sydney – Die australischen Behörden haben 1,2 Tonnen der Droge Ecstasy im Wert von umgerechnet gut 100 Millionen Euro sichergestellt. Die Bundespolizei habe die zwischen Aluminiumplatten verborgenen mehr als vier Millionen Tabletten vor einigen Tagen in einem Lager in einem Vorort von Sydney aufgespürt, teilte die Regierung am Samstag mit.

"Dies ist der bisher größte Suchtgiftfund in Australien 2016 und die viertgrößte Beschlagnahme von Ecstasy überhaupt", hieß es in einer Mitteilung des Justizministeriums. Zwei Männer im Alter von 28 und 29 Jahren seien festgenommen worden. Sie sollen das Rauschgift aus Europa eingeschmuggelt haben. (APA, 15.10.2016)