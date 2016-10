Lottorekord geknackt: 90 Millionen Euro gehen nach Deutschland

Gewinner des Eurojackpot kommt aus Baden-Württemberg

Münster/Helsinki – Der Eurojackpot ist geknackt und Deutschland hat einen neuen Lotto-Millionär der Superlative. Der Gewinn von 90 Millionen Euro geht nach Baden-Württemberg. Die Zahlen 7-10-25-39-42 plus die zwei Zusatzzahlen 3 und 6 stehen für einen Rekordgewinn in der deutschen Lottogeschichte, wie Westlotto am Freitag in Münster mitteilte.

Damit ist auch der bisherige Rekord für alle 17 Teilnehmerländer im Eurojackpot mit 90 Millionen Euro aus dem Jahr 2015 eingestellt. Gewinner war damals ein Tipper aus Tschechien. Den Rekord für Deutschland hielt bisher ein Spieler aus Nordhessen. Der Angestellte hatte sich Anfang August 2016 einen Megagewinn von 84,8 Millionen Euro gesichert.

Acht weitere Tipper hatten am Freitagabend fünf Richtige und eine korrekte Zusatzzahl: Sie bekommen jeweils rund 2,8 Millionen Euro. Die neuen Zahlen waren in Helsinki gezogen worden. Zehn Ziehungen hintereinander war der Jackpot zuvor nicht geknackt worden und so auf die Höchstsumme angewachsen. (APA, 14.10.2016)