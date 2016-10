Wiesberger bei British Masters bereits Siebenter

Cut in Watford souverän geschafft

Watford – Golfprofi Bernd Wiesberger ist bei den British Masters auf dem Par-71-Golfkurs in Chandlers Cross bereits Siebenter. Der Burgenländer lieferte am Freitag eine 66er-Runde ab, nach drei Birdies gelang ihm am letzten Loch auch noch ein Eagle. Nach seiner 68er-Runde am Donnerstag hält gesamt bei 134 Schlägen und verbesserte sich um fünf Plätze. Die alleinige Führung bei dem Turnier der Europa-Tour (3,33 Mio. Euro) hat der Engländer Richard Bland mit 131 inne. (APA, 14.9.2016)