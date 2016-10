Präsidentenwahlen in Haiti auf 20. November festgesetzt

Verschiebung wegen Hurrikan "Matthew"

Port-au-Prince – Am 20. November wählt Haiti einen neuen Präsidenten. Das Wahlamt setzte den neuen Termin am Freitag fest. Eigentlich hätte die Wahl am vergangenen Sonntag stattfinden sollen. Wegen des schweren Hurrikans "Matthew" war die Abstimmung allerdings abgesagt worden.

Haiti steckt in einer schweren politischen Krise. Die letzte Präsidentenwahl war wegen Manipulationsvorwürfen annulliert worden. Der frühere Staatschef Michel Martelly schied im Februar ohne gewählten Nachfolger aus dem Amt. Seitdem regiert Übergangspräsident Jocelerme Privert das Land. (APA, 14.10.2016)