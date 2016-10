TV- und Radiotipps für Sonntag, 16. Oktober

Das schwarze Buch, Vertigo – Aus dem Reich der Toten, Anne Will, Im Zentrum: Sex, Lügen und Video – Bremse oder Turbo für Trump?, Macondo

Pressestunde: Hans Jörg Schelling Fragen an den Finanzminister der ÖVP stellen Angela Sellner (Österreich) und Christoph Varga (ORF). Bis 12.00, ORF 2

Hohes Haus 1) Budget 2017. 2) Der Hypo-Untersuchungsausschuss. 3) Equal Pay Day. Studiogast ist Neos-Chef Matthias Strolz. Bis 12.30, ORF 2

Orientierung 1) Kämpfer für die Einheit: Bartholomaios I. ist seit 25 Jahren Ökumenischer Patriarch. 2) Kreta: Priester sein in Zeiten der Krise. 3) 70 Jahre Katholische Jugend und 20 Jahre Muslimische Jugend. 3) Rätselraten um frühe deutsche Bibelübersetzung. 4) Forschungsprojekt zu österreichischem Bibelübersetzer. Bis 13.00, ORF 2

Heimat, fremde Heimat Anlässlich des Welternährungstages am 16. Oktober wird gezeigt, wie vielfältig die heutige Esskultur durch die Globalisierung geworden ist. Exotische Früchte, Kaffee und Tee gehören zu unserem Alltag. Bis 14.00, ORF 2

Metropolis Die Themen: 1) Metropole: Novi Sad. 2) Das Versprechen – Ein Dokumentarfilm über den Fall Jens Söring. 3) David Hockney: A Bigger Book. 4) Muslime in Frankreich: Integration statt Ausgrenzung. 5) Atelier: Der algerisch-französische Foto- und Videokünstler Mohamed Bourouissa. 6) Musik ist Kommunikation: Die litauische Dirigentin Mirga Grazinyte-Tyla startet durch. Bis 17.05, Arte

Oktoskop: Anton, In The Shadows Von seinem Wohnort Boleslawiec im Südwesten Polens pendelt Anton nach Österreich, wo er seit vielen Jahren mit dem Künstler Erwin Wurm an dessen Skulpturen arbeitet. Die beiden verbindet über die gemeinsame Tätigkeit hinaus eine enge Freundschaft. Um 21.05 Uhr folgt This Ain't No Mouse Music. Bei Lukas Maurer zu Gast ist der Festivaldirektor der Viennale, Hans Hurch. Bis 23.10, Okto

Das schwarze Buch (Black Book, NL/D/B 2006, Paul Verhoeven) Der niederländische Regisseur Verhoeven erzählt die Geschichte einer jungen jüdischen Sängerin (Carice van Houten) inmitten kompromittierter niederländischer Widerständler und Nazis. Um 22.30 Uhr folgt die Doku Verhoeven – Meister der Provokation. Bis 23.25, Arte

Vertigo – Aus dem Reich der Toten (USA 1958, Alfred Hitchcock) Eine blonde Frau mit hochgestecktem Haar. Ein Gemälde. Die Golden Gate Bridge. Zweitausend Jahre alte Riesenmammutbäume, die mehr vom Tod erzählen als vom Leben. Obsession. Selbstaufgabe. Selbsttäuschung. Zu Ende gebracht werden kann nur, was verstanden wird. James Stewart und Kim Novak. Möglicherweise der beste Film aller Zeiten. Bis 23.00, Tele 5

Anne Will: Der Fall Al-Bakr – Ist der Staat dem Terror gewachsen? Nach dem Suizid des Terrorverdächtigen Jaber Al-Bakr diskutiert Anne Will mit ihren Gästen über das Versagen der Justizbehörden und ob Deutschland für den Kampf gegen den Terror richtig aufgestellt ist. Bis 22.45, ARD

Im Zentrum: Sex, Lügen und Video – Bremse oder Turbo für Trump? Bei Ingrid Thurnher diskutieren Helene von Damm (Ex-US-Botschafterin in Österreich), Frank Stauss (Wahlkampfstratege, Agentur Butter), Christine Bauer-Jelinek (Wirtschaftscoach), Robert Greenan (Botschaft der USA in Wien) und Reinhard Heinisch (Politikwissenschafter). Bis 23.05, ORF 2

Macondo (Ö 2014, Sudabeh Mortezai) Die Regisseurin erzählt von den familiären Verpflichtungen des elfjährigen Buben Ramasan (Ramasan Minkailov), der seit dem Tod seines Vaters nach tschetschenischer Tradition als männliches Familienoberhaupt nachrückt. Schauplatz der Geschichte ist die real Flüchtlingssiedlung Macondo, gelegen in einem Industriegebiet im Wiener Stadtbezirk Simmering. Ein sehenswerter und preisgekrönter Film, der eigentlich in den Hauptabend gehört, nicht zuletzt aufgrund der wunderbaren Laiendarsteller. Bis 0.40, ORF 2