Bullen vor ungeliebtem Gastspiel bei Wölfen

Salzburger haben mit Personalsorgen im Mittelfeld zu kämpfen – WAC-Coach Pfeifenberger fordert Optimierung der Einstellung: "Jeder muss für den anderen hackeln"

Salzburg – Angesichts der Tabellenlage steht Meister Salzburg in den nächsten Wochen wohl noch vor einigen sogenannten Pflichtsiegen. Das Gastspiel beim WAC am Samstag (16.00 Uhr) ist eines davon. Zwei Wochen nach dem bitteren 0:1 gegen Sturm liegt man sechs Punkte hinter dem Grazer Leader, zudem wird Trainer Oscar Garcia von Personalsorgen sowohl im defensiven als auch offensiven Mittelfeld geplagt.

Ausgerechnet Flügelstürmer Wanderson, der einzige Neue, der bisher "einschlug", fällt mit einer Oberschenkelblessur aus. "Wir haben nicht annähernd so einen Spieler, da gilt es für uns eine Lösung zu finden", meinte Garcia, der wohl ÖFB-Teamkicker Valentino Lazaro an seine Stelle setzen wird. "Ich hätte mir von den Neuen mehr erwartet", stellte Garcia in diesem Zusammenhang fest und ging auch auf den als Goalgetter geholten Munas Dabbur ein. "Er hat 900 Minuten gespielt, aber nur ein Tor und einen Assist aufzuweisen, von ihm erwarte ich mehr", betonte der Spanier, der den 24-Jährigen aber nicht auf seiner gewohnten Position als Mittelstürmer, sondern als Linksaußen oder hängende Spitze zum Einsatz bringt.

Wolfsberg kein guter Boden für Bullen

Gesetzt ist hingegen Innenverteidiger Duje Caleta-Car, der Feldspieler mit den meisten Einsatzminuten (1.548) im Salzburger Kader. "Wir haben Respekt, aber keine Angst", stellte der 20-Jährige klar. "Es ist eine sehr schwierige Aufgabe, dort zu bestehen, weil der WAC sehr aggressiv auftritt und sehr zweikampfstark ist. Wir sind aber gut vorbereitet, und mit unserer besten Leistung werden wir dort drei Punkte machen." Allerdings war der WAC für die "Bullen" zuletzt ein recht unangenehmer Gegner, der in den jüngsten fünf Duellen immerhin viermal ein 1:1 geholt und zudem von den letzten fünf Heimspielen gegen Salzburg keines verloren hat (drei Siege, zwei Remis).

In der Länderspielpause hatte Garcia zwar viel Zeit, aber nicht alle Spieler zur Verfügung. "Wir haben sehr viel individuell gearbeitet, es war keine gute Woche für die Vorbereitung", sagte er. "Manche Spieler sind erst am Dienstag gekommen und manche haben noch am Dienstag gespielt."

Bitter ist auch, dass mit dem malischen Internationalen Diadie Samassekou ein defensiver Mittelfeldmann angeschlagen zur "Herde" zurückkehrte. Weil Konrad Laimer und Josip Radosevic gesperrt sind bzw. Christoph Leitgeb (Knie) und Reinhold Yabo (krank) fehlen, kann Garcia damit auf fünf zentrale Mittelfeldkicker nicht zurückgreifen. "Die fehlen uns sehr, aber wir haben Alternativen durch den FC Liefering", betonte Oscar, der diesmal Österreichs U21-Kicker Xaver Schlager in den Kader holte.

So oder so muss Salzburg wieder in die Spur finden, um auch klare Signale an Sturm zu senden. Immerhin blieb man in den jüngsten vier Auswärtspartien ohne Gegentor. "Das ist nicht nur das Produkt der Abwehr, sondern die ganze Mannschaft arbeitet sehr gut nach hinten", lobte Caleta-Car auch seine Vordermänner. "Wir haben auch noch kein Tor nach Standardsituationen bekommen, das wollen wir so beibehalten. Da heißt es weiter hoch konzentriert zu bleiben."

Bezüglich der Meisterfrage gibt es bei Caleta-Car aber ohnehin keine Zweifel: "Es gibt noch genug Spiele, wir müssen in jedes Spiel mit unserer Siegermentalität hineingehen. Aber am Ende werden wir wieder auf Platz eins stehen."

Pfeifenberger hofft auf Trendwende

WAC-Coach Heimo Pfeifenberger will sich um die "Bullen" nicht kümmern. "Wir müssen voll auf uns schauen", betonte der Salzburger, der die vergangenen zwei Wochen nützte, um an vermeintlichen Schwächen zu arbeiten. "Wir müssen zur Zuordnung zurückfinden, das war unser größtes Manko", erklärte der ehemalige ÖFB-Teamkicker, dessen Team zuletzt drei Niederlagen in vier Partien kassierte.

Er will nicht zuletzt eine bessere Einstellung sehen. "Jeder muss für den anderen hackeln, alle müssen sich dem Kollektiv unterordnen", meinte Pfeifenberger. "Entscheidend ist, dass du Feuer hast. In gewissen Phasen ist uns das ein bisschen abhanden gekommen." Damit sollte es gegen den Meister ohnehin kein Problem geben. "Wir sind der Underdog, einigen Spielern kommt das sicher mehr entgegen." (APA, 14.10.2016)

Wolfsberger AC – Red Bull Salzburg (Samstag, 16.00 Uhr, Lavanttal-Arena, SR Ouschan). Ergebnisse 2015/16: 1:1 (h), 1:1 (a), 1:1 (h), 0:1 (a). 2016/17: 1:1 (a)

Salzburg: Walke – Lainer, Miranda, Caleta-Car, Ulmer – Schlager/Rzatkowski, Upamecano – Lazaro, V. Berisha, Minamino – Soriano

Ersatz: C. Stankovic – Stangl, Sörensen, Wisdom, Hwang, Dabbur, Gulbrandsen

Es fehlen: Laimer, Radosevic (beide gesperrt), Schwegler, Prevljak (beide Knie), Wanderson (Oberschenkelverletzung), Samassekou (Schulter- und Hüftverletzung), C. Leitgeb (Knieprobleme)

Fraglich: Yabo (krank)

WAC: Dobnik – Standfest, Rnic, Hüttenbrenner, Klem – Zündel, Tschernegg, Offenbacher, Jacobo – Prosenik, Hellquist

Ersatz: Kofler – Baldauf, Drescher, Sollbauer, Rabitsch, Wernitznig, G. Nutz, Topcagic

Es fehlen: Trdina, Rosenberger (beide nach Kreuzbandriss), Sanogo (Adduktoren), Palla (Patellarsehne)