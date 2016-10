Air Berlin will offenbar knapp 500 Stellen bei Wartung streichen

Keine Bestätigung durch Unternehmen

Berlin – Die deutsche Fluggesellschaft Air Berlin will bei ihrem Umbau nach Angaben der Gewerkschaft Verdi bundesweit nahezu 500 Stellen in ihrer Techniksparte streichen. Die Flugzeuge sollten künftig nur noch in München, Düsseldorf und Berlin gewartet werden, sagte die Verdi-Luftverkehrsexpertin Anja Schlosser am Freitag im Rundfunk Berlin-Brandenburg.

Die Wartungsstandorte in Stuttgart, Nürnberg, Hamburg und Frankfurt am Main sollen demnach geschlossen werden.

Sinkende Mitarbeiterzahlen

Geplant sei zudem, auch in München, Düsseldorf und Berlin Stellen abzubauen. Die Zahl der Mitarbeiter bei Air Berlin Technik soll nach Verdi-Angaben von derzeit mehr als 1300 auf 830 sinken.

Air Berlin hatte Ende September den Wegfall von bis zu 1.200 Arbeitsplätzen angekündigt. Das Unternehmen bestätigte die von Verdi genannten Zahlen am Freitag nicht. Man befinde sich derzeit in innerbetrieblicher Verhandlungen und stehe im engen Austausch mit den Betriebsräten und Gewerkschaften, sagte eine Sprecherin. Dass der Stellenabbau vor allem Wartung und Verwaltung treffen werde, sei bekannt. (APA, 14.10.2016)