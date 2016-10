Britischer Geheimdienst stellt knifflige Matheaufgabe auf Twitter

Anlässlich des World Maths Day – Geheimdienste halten mit Rätseln auf Trab

Anlässlich des World Maths Days am 15. Oktober hat der britische Geheimdienst GCHQ eine Rechenaufgabe auf Twitter veröffentlicht. An diesem Tag nehmen rund um den Globus Schüler und Studenten an Mathematikwettbewerben teil.

Happy #WorldMathsDay We've come up with a fiendish puzzle to celebrate. The answer will be revealed tomorrow! pic.twitter.com/XDZSkf6qK0 — GCHQ (@GCHQ) 14. Oktober 2016

Logikrätsel und Mathematikaufgaben sind immer wieder Hits in sozialen Medien. Auch der US-Geheimdienst NSA stellt öfter Aufgaben bereit. Der Deutsche Geheimdienst sucht mit Rätseln sogar neue Mitarbeiter.

So schwierig dürfte die Rechenaufgabe des GCHQ allerdings nicht sein. Die Antwort will der Geheimdienst am Samstag veröffentlichen. Es loht sich also, den Twitter-Account im Auge zu behalten. (br, 14.10.2016)