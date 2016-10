Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes ausgezeichnet

Grafenegg – In Grafenegg sind am Donnerstagabend die Wissenschaftspreise des Landes Niederösterreich vergeben worden. Die Würdigungspreise für ein wissenschaftliches Gesamtwerk von überregionaler Bedeutung gingen an das Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes sowie an Thilo Sauter vom Zentrum für Integrierte Sensorsysteme (ZISS) der Donau-Universität Krems.

Als "Science Fair"-Projekt des Schuljahres 2015/16 wurden die "eMobility Pads" der Polytechnischen Schule Mistelbach ausgezeichnet. Über den "Wissen schaf[f]t Zukunft Preis 2016" für akademische Abschlussarbeiten durften sich Stefanie Roithmayr und Johanna Irrgeher freuen. Mit Anerkennungspreisen bedacht wurden die Wissenschafter Wolfgang Aigner, Edith Kapeller, Hubert Hettegger und Irina Sulaeva sowie das Endophyten-Team des AIT (Austrian Institute of Technology), bestehend aus Angela Sessitsch, Birgit Mitter und Stephane Compant. (APA, 15. 10. 2016)