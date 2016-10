Vonn: Buch-Promotion statt Sölden

US-Amerikanerin bei Weltcup-Auftakt nicht am Start

Wien – Die vierfache Weltcup-Gesamtsiegerin Lindsey Vonn wird beim Alpinski-Weltcup-Auftakt in einer Woche in Sölden nicht am Start sein. Das hat ihr Ausrüster Head am Freitag gegenüber der APA – Austria Presse Agentur bestätigt. Die mit 76 Siegen erfolgreichste Weltcup-Skirennläuferin konzentriert sich aktuell auf Speedbewerbe und möchte den Herren-Allzeitrekord Ingemar Stenmarks (86 Siege) schlagen.

Hauptgrund für das Fernbleiben der Abfahrts-Olympiasiegerin von 2010 ist aber, dass die nächsten Dienstag 32 Jahre alt werdende Amerikanerin derzeit gerade intensiv ihr neues Buch "Strong is the new beautiful" bewirbt und sich deshalb auf einer Promotion-Tour in den USA befindet. Dabei wird sie u.a. am 21. Oktober bei einer Signierstunde in Austin in Texas sein. Außerdem hat die Amerikanerin wegen ihrer Konzentration auf Speed-Bewerbe relativ wenig Riesentorlauf trainiert. (APA, 14.10.2016)