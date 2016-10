Liverpool peilt Ende der Misserfolgsserie gegen ManUnited an

Fuchs mit Leicester auswärts gegen Chelsea gefordert

London – Liverpool kämpft am Montag im Schlager der englischen Fußball-Premier-League um ein Ende der jüngsten Misserfolgsserie gegen Manchester United. In den jüngsten vier Meisterschafts-Duellen der "Reds" mit dem Rekordmeister setzte es vier Niederlagen, dieser Trend soll nun an der Anfield Road gestoppt werden.

Die Vorzeichen dafür stehen nicht schlecht. Liverpool gewann die vergangenen vier Liga-Partien und liegt in der Tabelle zwei Punkte hinter Spitzenreiter Manchester City auf Platz vier – drei Zähler vor dem sechstplatzierten Rivalen, der aus den jüngsten vier Runden nur vier Punkte holte. Unter Neo-Coach Jose Mourinho hält United bei drei Punkten weniger als im Vorjahr in der gleichen Saisonphase mit dem mittlerweile entlassenen Trainer Louis van Gaal.

Wesentlich schlechter als in der vergangenen Saison steht im Moment Leicester City da. Der Sensationsmeister belegt Rang zwölf und hofft nun mit Christian Fuchs im Auswärtsspiel am Samstag gegen den Siebenten Chelsea auf Punktezuwachs. Bei den ebenfalls nicht gut gestarteten "Blues" kamen zuletzt Gerüchte über eine Ablöse von Coach Antonio Conte auf.

Marko Arnautovic könnte mit seinem Club Stoke City im Falle eines Heimsieges über Schlusslicht Sunderland die Abstiegszone verlassen, sein ÖFB-Kollege Sebastian Prödl tritt mit Watford in Middlesbrough an. (APA; 14.10.2016)