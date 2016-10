Knapp drei Viertel der Deutschen befürchten Anschlag

Furcht in der Bevölkerung ist nicht größer geworden

Berlin – Rund drei Viertel der Deutschen rechnen einer Umfrage zufolge in nächster Zeit mit einem Anschlag. 73 Prozent der Befragten des am Freitag veröffentlichen ZDF-Politbarometers gaben an, dass sie nach den vereitelten Plänen eines Syrers in Sachsen demnächst ein Attentat erwarten.

Allerdings ist die Furcht in der Bevölkerung vor einem Anschlag durch die Ereignisse in Chemnitz nicht größer geworden, denn schon im Juli hatten nach den Anschlägen von Nizza 77 Prozent auch mit Attentaten in Deutschland gerechnet.

In Sachsen war zum Wochenbeginn der Syrer Jaber al-Bakr festgenommen worden, der daraufhin in seiner Zelle Selbstmord beging. Er soll einen Anschlag auf einen Berliner Flughafen geplant haben.

Die Umfrage hat die Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF zwischen dem 11. und 13. Oktober vorgenommen. Befragt wurden telefonisch knapp 1200 Wahlberechtigte. (APA/Reuters, 14.10.2016)