4.000 Fans: Youtube-Star Bibi sorgte für Polizeieinsatz in Wien

Fans wollten Autogramm – Sieben Personen von Rettung behandelt

Youtube-Star Bibi hat am Donnerstag bei einer Autogrammstunde vor einem Möbelhaus in Wien-Landstraße für einen Tumult samt Polizeieinsatz geführt. 4.000 vor allem Mädchen im Alter von zehn bis 18 Jahren drückten derartig in Richtung Bühne, dass der Veranstalter die Polizei holen musste. Sieben Personen wurden von der Rettung versorgt.

"Unmenschliche Masse"

"Wir wurden erst verständigt, als die Autogrammstunde schon im Gange war", sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer gegenüber der APA. Die eintreffenden Polizisten sahen sich dann mit einer "unmenschlichen Masse" konfrontiert. Schließlich rückten 20 Beamte der Bereitschaftseinheit aus, die mittels Sperrgittern Ordnung in den Auflauf bringen wollten.

Da auch das Einschreiten der Polizei und entsprechende Durchsagen nichts bewirkten, wurde die Autogrammstunde vom Veranstalter vorzeitig beendet. Sieben Personen mussten aufgrund von Atemproblemen vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden. Bibi wurde mittels Polizeischutz zu ihrem Auto gebracht.

bibisbeautypalace

Bibi alias Bianca Heinicke betreibt auf Youtube den Kanal "BibisBeautyPalace", der vor allem die Themen Mode, Kosmetik und Lifestyle behandelt. Obwohl Bibi wegen untransparenter Werbung mehrfach in die Kritik geraten ist, tat dies ihrer Beliebtheit keinerlei Abbruch. Dem Kanal folgen rund 3,7 Millionen Menschen. (APA, 14.10.2016)