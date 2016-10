US-Wahl und Brexit belasten Indiens Software-Industrie

Erwartungen für Umsatzanstieg heuer nach untern geschraubt

Die politischen Unwägbarkeiten infolge der US-Präsidentenwahl und des geplanten EU-Austritts Großbritanniens trüben die Geschäftsaussichten der indischen Softwareindustrie. So revidierte das zweitgrößte Software-Service-Unternehmen des Landes, Infosys Ltd, am Freitag seine Erwartungen für das Umsatzwachstum im laufenden Geschäftsjahr bereits zum zweiten Mal nach unten.

Geringeres Umsatzplus erwartet

Es rechne nunmehr mit einem Plus beim Umsatz im Geschäftsjahr bis Ende März 2017 zwischen acht und neun Prozent. Bereits zuvor hatte es die Prognose auf 10,5 bis 12,0 Prozent reduziert von zuvor bis zu 13,5 Prozent. Der Aktienkurs des Unternehmens brach um fünf Prozent ein.

Die indische Software-Service-Industrie erwirtschaftet den größten Teil ihres Umsatzes in Nordamerika und Großbritannien. Dort haben die politischen Unsicherheiten für einen Rückgang der Investitionen in diesem Bereich geführt. (Reuters/APA, 14.10.2016)