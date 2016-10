Niederösterreichs Grüne wollen 365-Euro-Jahresticket

Plakate, Facebook-Kampagne und Aktionstag für Öffis am 24. Oktober

Klosterneuburg – "Stilgerecht" vor entsprechender Lärmkulisse an der B14 in Klosterneuburg (Bezirk Wien-Umgebung) haben die NÖ Grünen Freitagfrüh eine Kampagne für die Forderung nach einem 365-Euro-Jahresticket für alle Öffis in Niederösterreich präsentiert. Plakate mit dem Slogan "Stehst Du noch oder fährst Du schon?" Mit Vollgas zum 365€-Öffiticket für NÖ!" werden im ganzen Bundesland affichiert.

Für den 24. Oktober kündigte Landessprecherin Helga Krismer einen Aktionstag an, um die Werbetrommel für das grüne Projekt – "in Wien ein Kassenschlager" – zu rühren. Dieser "Tag des Öffi-Tickets" soll künftig jährlich stattfinden. Neben Plakaten und Inseraten setzen die Grünen auch auf eine Facebook-Kampagne.

"Lebensqualität muss uns etwas wert sein", verwies Krismer auf Entlastung der Anrainer vom Verkehrslärm und zugleich die Vorteile für die Öffi-Benutzer: Kein Anstehen beim Ticketschalter und staufreie Fahrt ans Ziel.

Verkehrssprecherin LAbg. Amrita Enzinger bezeichnete das 365€-Öffiticket als wichtigste Maßnahme, damit Menschen auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen und eine Trendwende eingeleitet wird. Die ÖVP sei die einzige Partei im Bundesland, die sich noch dagegen sträube. (APA, 14.10.2016)