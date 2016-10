Deutsches Verkehrsministerium warnt vor Tesla-Autopiloten

Funktion darf nur als Hilfe benutzt werden

Das deutsche Verkehrsministerium warnt Tesla-Fahrer einem Zeitungsbericht zufolge vor der Nutzung des Autopiloten der Elektrofahrzeuge. In einem Brief des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) sollen rund 2.500 Tesla-Fahrer in den nächsten Tagen darauf hingewiesen werden, dass die Funktion nur als Hilfe benutzt werden dürfe und die Aufmerksamkeit des Fahrers zu 100 Prozent erforderlich sei.

Autopilot soll umbenannt werden

Dies berichtete "Bild". Zudem werde der Elektroauto-Pionier Tesla aufgefordert, das Fahrassistenzsystem bei künftigen Baureihen umzubenennen, um Missverständnisse zu vermeiden. Der "Spiegel" hatte zuvor auch über ein Gutachten berichtet, das in der Funktion des Tesla S Models eine "erhebliche Verkehrsgefährdung" sieht.

Seit Monaten gibt es eine Debatte über die Sicherheit des Assistenz-Systems, nachdem zwei tödliche Unfälle mit dem Autopiloten in den USA und China bekannt wurden. Zahlreiche Hersteller setzen für die Zukunft auf das sogenannte autonome Fahren. Der Erfolg steht und fällt dabei mit der Sicherheit. (APA/Reuters, 14.10.2016)