HP kündigt weitere Stellenstreichungen an

3.000 bis 4.000 Arbeitsplätze sollen in kommenden drei Jahren wegfallen

Der Hardware-Hersteller HP Inc hat weitere Stellenstreichungen angekündigt. In den kommenden drei Jahren würden zwischen 3.000 und 4.000 Arbeitsplätze wegfallen, teilte der US-Konzern am Freitag mit. Bislang war von etwa 3.000 Stellen bis zum Ende des Geschäftsjahres im Oktober die Rede.

Erhöhung der Dividende

"Unsere Kernmärkte stehen vor Herausforderungen und das makroökonomische Umfeld ist im Fluss", erklärte Konzernchef Dion Weisler. Gleichzeitig gab HP Inc eine Erhöhung der Dividende um sieben Prozent und eine Aufstockung des Aktien-Rückkaufprogramms um drei Milliarden Dollar bekannt.

Der Traditionskonzern Hewlett-Packard hatte sich Ende vergangenen Jahres aufgespaltet. Neben HP Inc agiert nun auch der Bereich Hewlett Packard Enterprise (HPE) eigenständig, in dem Server- und Speicherdienste gebündelt sind. (Reuters, 14.10.2016)