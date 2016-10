Vanek und Grabner treffen zum NHL-Saisonauftakt

Rangers bezwangen Islanders 5:3 – Red Wings verloren gegen Lightning 4:6

New York/Tempe – Österreichs Eishockey-Stars haben sich am Donnerstag (Ortszeit) zu ihrem Saisonauftakt in der nordamerikanischen National Hockey League (NHL) in Bestform gezeigt. Michael Grabner schoss für die New York Rangers das erste Tor und verhalf seiner Mannschaft zu einem 5:3-Heimsieg.

Auch Thomas Vanek zeigte sein Können und erzielte zwei Tore für die Detroit Red Wings. Dennoch musste sich die Mannschaft auswärts mit 4:6 gegen Tampa Bay Lightning geschlagen geben. (APA, 14.10.2016)