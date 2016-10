Laut Augenzeugen 20 Tote an syrisch-türkischer Grenze

Zunächst bekannte sich niemand zu der Tat

Damaskus – In Nordsyrien sind Augenzeugen zufolge bei einer Bombenexplosion an der Grenze zur Türkei mindestens 20 Menschen getötet worden. Eine Autobombe sei unweit des Übergangs Bab al Salam detoniert, sagten zwei Augenzeugen am Donnerstag. Dabei seien überwiegend syrische Rebellen ums Leben gekommen.

Zunächst bekannte sich niemand zu der Tat. Der Übergang liegt in der Nähe der Stadt Asas, einer Hochburg der von der Türkei gestützten moderaten syrischen Rebellen. (APA/Reuters, 14.10.2016)