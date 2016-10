Schwerer Busunfall in Südkorea: Zehn Tote

Nach einem Reifenplatzer prallte ein Reisebus auf der Autobahn gegen die Leitplanke

Seoul – Bei einem Busunfall in Südkorea sind zehn Menschen ums Leben gekommen. Sieben weitere Insassen wurden bei dem Unglück am späten Donnerstagabend nahe der südöstlichen Stadt Ulsan verletzt, wie südkoreanische Fernsehsender am Freitag berichteten. Nach einem Reifenplatzer auf der Autobahn sei der Reisebus gegen die Leitplanke geprallt und in Brand geraten.

Die Menschen im Bus waren den Berichten zufolge eingeschlossen, weil die Tür offensichtlich blockiert war. Zehn Insassen konnten sich demnach durch eingeschlagene Fenster retten. In dem Bus befanden sich 20 Menschen. Die meisten Fahrgäste waren Pensionistenehepaare, die nach der Rückkehr von einer Reise nach China vom Flughafen in Daegu nach Ulsan unterwegs waren. (APA/dpa, 14.10.2016)