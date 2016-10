Google Assistant: Hack erlaubt Einsatz auf anderen Android-Smartphones

Sollte eigentlich exklusiv für Pixel sein – Modul für Xposed Framework macht Anpassung leichter

Eigentlich soll der Google Assistant – oder zumindest die in das Android-System verankerte Version – vorerst den neuen Pixel-Smartphones von Google vorbehalten bleiben. Doch nun ist diese Exklusivität auch schon wieder Geschichte – und zwar noch bevor die beiden Geräte überhaupt auf dem Markt erhältlich sind.



Anleitung

Auf XDA Developers hat ein Nutzer eine Anleitung veröffentlicht, wie sich der Google Assistant auch auf anderen Geräten nutzen lässt. Voraussetzung ist eine aktuelle Version der offiziellen Google-App (mindestens 6.5.35.21) sowie Android 7.0, das noch dazu gerootet sein muss. Dann lässt sich die Funktionalität über die Änderung zwei einfacher Parameter in der Datei build.prop aktivieren – dem Assistant wird dabei vorgetäuscht, dass er es mit einem Pixel XL zu tun hat.

Anschließend steht der Google Assistant über einen Langdruck auf den Home-Button zur Verfügung, und zwar sowohl auf englisch als auch auf deutsch. Seit seinem Debüt im Messenger Allo hat der Assistant also noch die deutsche Sprache gelernt.

Einschränkungen

Allerdings berichten einige Nutzer davon, dass dieser Trick bei ihnen zu allen möglichen Nebeneffekten führt, bei manchen startet das Gerät anschließend gleich gar nicht mehr. Zumindest am Nexus 6P scheint das Ganze aber problemlos zu gehen, so lange der Google Now Launcher eingesetzt wird.

Mittlerweile hat die Community aber auch eine sicherere Variante entwickelt: Über ein Modul für Das Xposed Framework namens AndoidN-ify kann der Google Assistant ebenfalls aktiviert werden – und zwar auch für User, die derzeit noch auf Android 6 "Marshmallow" verharren. (apo, 13.10.2016)