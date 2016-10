"Goliath" auf Amazon: Der Fall seines Lebens

Nächster Streich des "Ally McBeal"-Erfinders David E. Kelley: Diesmal schickt er Billy Bob Thornton in den Gerichtssaal. Lässt sich gut an

Wien – In den 1980er-Jahren drückte David E. Kelley mit einer einzigen Serie einer Generation seinen Stempel auf. In Ally McBeal hüpfte eine spindeldürre Anwältin mit ihren freakigen Kollegen von Gerichtssaal, Kanzlei und Unisex-Toilette zum After-Work-Drink, immer am angepeilten Weg ins gelobte Land der ewig gültigen Zweierbeziehung. Die Zuschauer ergötzten sich an skurrilen Charakteren, verkorksten Begegnungen, verhuschten Anbahnungen und vielen, vielen Songs von Barry White und Vonda Shephard.

Dann kam Boston Legal, und mit den wortgewandten, unwiderstehlichen Anwaltshaudegen James Spader und William Shattner kamen Recht und Ordnung stark ins Wanken, stets versehen mit absurder Situationskomik, mit der sich der gelernte Bostoner Anwalt Kelley einen Namen machte.

amazon video

Das sind nur die zwei Beispiele des 1956 geborenen US-Fernsehzampanos, der unter anderem Doogie Howser M.D. erfand, Picket Fences, L.A. Law, Chicago Hope, Boston Public schuf oder erfand. Zuletzt wurden die Erfolge rarer, Harry's Law mit Kathy Bates setzte NBC nach zwei Staffeln ab. The Crazy Ones endete aufgrund des Todes von Robin Williams 2014 nach einer Staffel.

Jetzt kommt Kelley wieder mit einer Anwaltsserie, und gemäß dem grassierenden Binge-Watching-Fieber wird in Goliath ab Freitag auf Amazon eine Hauptgeschichte über acht Folgen erzählt, bei der aus Spannungsgründen nur die allerdringendsten Unterbrechungen eingeplant sind. Es ist dies der Fall des Billy McBride, eines von Leben und Rechtssystem enttäuschten Anwalts, der sich plötzlich mit dem Fall seines Lebens konfrontiert sieht. Das geht diesmal fast ganz ohne Albernheiten ab, mit William Hurt wurde ein furchterregender Bösewicht gefunden. Und Billy Bob Thornton (Fargo) als guter Anwalt ist sowieso zum Niederknien. Höchstpunkteanzahl nach einer Folge. (prie, 13.10.2016)