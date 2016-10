Polizist unter Mordverdacht: Psychiatrisches Gutachten wird erstellt

Obduktionsgutachten noch ausständig. Polizist soll seine Frau und seinen Sohn getötet haben. Ein Gutachten soll die Schuldfähigkeit prüfen

Wien – Nachdem ein 23 Jahre alter Polizist vergangene Woche in Wien seine schwangere Freundin mit der Dienstwaffe erschossen und den gemeinsamen Sohn erwürgt hat, hat die Staatsanwaltschaft Wien ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben. Das sagte Nina Bussek, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, am Donnerstag.

Damit soll geklärt werden, ob der gebürtige Steirer zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig und damit überhaupt schuldfähig gewesen ist. Noch ausständig war am Donnerstag das schriftliche Obduktionsgutachten.

Geständnis abgelegt

Der Polizist gestand vergangenen Freitag, dass er in der gemeinsamen Wohnung in Wien-Margareten erst seine schwangere Lebensgefährtin erschossen und anschließend den 21 Monate alten Sohn erwürgt hat. Die Leichen legte er auf einer verwilderten Wiese in seinem Heimatort Trofaiach in der Steiermark ab. Über den 23-Jährigen wurde am Montag Untersuchungshaft verhängt. Er ist in der Justizanstalt Josefstadt in einer Mehrpersonenzelle untergebracht. (APA, 13.10.2016)