TV- und Radiotipps für Freitag, 14. Oktober

Dorfer und Hader entdecken ihr "Indien", Jan Böhmermann stichelt im "Neo Magazin Royale", Thomas Glavinic teilt im "Literarischen Quartett" aus

20.15 SHOW

Die große Chance der Chöre Andi Knoll lädt zum Wettsingen, diesmal im Kollektiv. Mit vereinten Kräften schmettern Singgruppen Talenteproben in den Showraum. Am Ende winken Ruhm und 50.000 Euro. Bis 22.20, ORF 2

20.15 REPORTAGE

Die Flüchtlingskrise: Was haben wir geschafft? Der Film ergänzt Einzelschicksale um Fakten und Analysen und versucht einen neutralen Überblick. Bis 21.00, 3sat

21.00 MAGAZIN

Makro: Bedingungsloses Grundeinkommen Ist das die Lizenz zum Faulsein oder die Zukunft des Sozialstaates: In Finnland startet 2017 ein entsprechender Versuch, Bürgern ein bedingungsloses Grundeinkommen von 750 Euro monatlich auszuzahlen. Abwägen der Für und Wider. Bis 22.10, 3sat

22.45 MAGAZIN

Universum History: Stonehenge – Tempel des Lichts (2) Vier Jahre hat ein österreichisch-britisches Expertenteam daran gearbeitet, das Rätsel um die Steinkreise zu lösen. Es wurde gesichtet, gescannt und analysiert. Teil zwei dokumentiert die Ergebnisse im Bereich der Astronomie. Bis 23.30, ORF 2

21.45 ZUSAMMEN

Indien (Ö 1993, Paul Harather) Paul Harathers Film bringt Josef Hader und Alfred Dorfer als Gastgewerbeinspektoren, die nichts fürchten, außer zu große Nähe zu sich selbst, auf ihrer Dienstreise durch die österreichische Provinz. Österreichische Filmgeschichte. Bis 23.20, ORF 3

thomas schett

23.00 MAGAZIN

Das Literarische Quartett Volker Weidermann, Christine Westermann, Maxim Biller sowie Thomas Glavinic diskutieren Neuerscheinungen von André Kubiczek, John Burnside, Ismail Kadare und Thomas Melle. Bis 23.45, ZDF

23.25 REPORTAGE

Wie werden wir morgen alle satt? Filmregisseur, Bestsellerautor und Food-Fighter Valentin Thurn erkundet er die Grundlagen der Lebensmittelproduktion. Bis 23.55, WDR

0.00 MAGAZIN

Neo Magazin Royale mit Jan Böhmermann Gags, Gags, Gags. Lacher und Applaus spenden CDU-Politiker Jens Spahn, Nachrichtensprecher Ulrich Wickert, Musikant DJ Bobo, Rapper Eko Fresh und Model Eva Padberg. Bis 0.45, ZDF

1.15 ÜBERFALL

Tödliche Entscheidung (Before the Devil Knows You Are Dead, USA 2007, Sidney Lumet) Das Beste des Tages kommt zum Schluss: Geschäftsmann Andy (Philip Seymour Hoffmann) stiftet seinen notorisch abgebrannten Loser-Bruder Hank (Ethan Hawke) zu einem scheinbar perfekten Verbrechen an. Statt voller Kassen springt aber nur Ärger dabei heraus. Meisterhaft führt Lumet in menschliche Abgründe. Bis 3.08, ARD