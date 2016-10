"Star Wars": Neuer Trailer gibt Einblicke in "Rogue One"

Einblicke in Handlung des Sternenkrieg-Spin-offs zwei Monate vor dem Kinostart

Bis sich weist, ob Luke Skywalker einmal mehr zur Rettung der Republik gegen das Imperium ausrückt oder die junge Heldin Rey zur neuen Hoffnungsträgerin avanciert, müssen "Star Wars"-Fans noch ein Jahr lang warten. Doch zur Überbrückung bringt Disney diesen Dezember mit "Rogue One" den ersten Teil einer Spinoff-Reihe in die Kinos.

Rebellen gegen Todesstern

Erstmals seit der "Rache der Sith" wird in dem Film Luke Skywalkers einstiger Erzfeind Darth Vader wieder über die Kinoleinwand flimmern. Alles dreht sich um die Bedrohung der Rebellion durch die imperiale Superwaffe, den Todesstern. Dieser wollen sich die Rebellen durch einen wagemutigen Plan entledigen. Unter der Führung der einstigen Kriminellen Jyn Erso soll eine illustre Bande an Kämpfern die Pläne zur Fertigstellung des Todessterns klauen.

Nun gibt es den zweiten Trailer zu dem Werk, der über zweieinhalb Minuten einige Einblicke in die Handlung bietet. In Österreich startet "Star Wars: Rogue One" am 15. Dezember. (gpi, 13.10.2016)