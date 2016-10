Wie gefällt Ihnen das Spiel? Geben Sie Ihre Wertung ab und sagen Sie uns Ihre Meinung!

Der dritte Teil der Gangster-Serie spielt in einer Art fiktiven New Orleans. Hauptcharakter Lincoln Clay darf nach dem Vietnamkrieg in "New Bordeaux" sein Unwesen treiben. Immer auf der Suche nach einer "Familie", hat er in diesem Mafiaspiel eine gute Chance darauf.

"Mafia 3" ist für Windows-PC, Playstation 4 und Xbox One erschienen. Ab 18 Jahren.