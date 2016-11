Korida: "Dann wurde Messi verkauft, und Ronaldo war nicht mehr aktiv"

In seinem Dokumentarfilm "Korida" zeigt der österreichische Regisseur Siniša Vidović die fragilen Seiten der bosnisch-herzegowinischen Gesellschaft

Siniša Vidovićs Film "Korida" ist ab Freitag in den österreichischen Kinos zu sehen. Im Interview erklärt er, warum es sieben Jahre dauerte, den Film fertigzustellen, was die Proletarier und Bauern in Bosnien und Herzegowina der "Intelligenzija" voraushaben und warum sein Film doch nicht "Messi vs. Ronaldo" heißt.

STANDARD: Sie haben sieben Jahre an diesem Film gearbeitet, in einigen Städten hatte er schon Premiere. Wie ist das Gefühl, nach so einer langen Arbeit den Film vor einem großen Publikum zu zeigen?

Vidović: Ich bin grundsätzlich immer nervös. Man weiß nicht, wie das Publikum reagieren wird. Insbesondere bei der Wiener Premiere war ich extrem aufgeregt. Da fragt man sich zwischendurch, warum tut man sich das an (lacht). Das ist mit so viel Stress verbunden. Insbesondere weil man auch Reden halten muss. Wenn die Leute zu dir kommen und deinen Film loben oder sich bei dir für den Film bedanken, ist das unvergesslich. Daran merkt man, dass sich die jahrelange Arbeit gelohnt hat.

STANDARD: Warum hat die Produktion des Films so lange gedauert?

Vidović: Da gab es einige Gründe. Anfangs wollte ich noch einen Spielfilm machen. Im Laufe der Recherchen kristallisierte es sich aber immer mehr heraus, dass es authentischer ist, einen Dokumentarfilm über die Koridas und die bosnische Gesellschaft zu machen. Bosnien und seine Gesellschaft sind aber sehr komplex. Man kommt von einer Frage zur nächsten. So war es auch im Zuge meiner Recherche und des Drehprozesses. Ich wollte einen Film über die Stiere und die Menschen, die sie betreuen, machen, und plötzlich wird man unweigerlich mit anderen Fragestellungen konfrontiert. Deswegen war es auch nicht möglich, es in einem Sommer abzudrehen. Es dauerte eben mehrere Jahre.

STANDARD: Wie kommt man überhaupt auf die Idee, einen Film über die Koridas zu machen?

Vidović: Ich kannte die Koridas aus meiner Kindheit, und da ich wusste, dass sie in Bosnien immer populärer werden, wollte ich darüber einen Film machen. Also bin ich 2009 mit meiner Spiegelreflexkamera nach Bosnien gefahren und habe einige Szenen von den Koridas aufgenommen. Eher mit Blick darauf, potenziellen Filmproduzenten zeigen zu können, wie die Koridas aussehen und was dort passiert. Einige dieser Aufnahmen sind sogar am Ende des Films zu sehen.

STANDARD: Ihr Film lebt auch von den starken Charakteren. Wo haben Sie sie kennengelernt?

Vidović: Ich habe alle Protagonisten auf den Koridas kennengelernt. Einige waren sofort von der Idee begeistert, bei anderen musste ich etwas Überzeugungsarbeit leisten. Auch mit Marko, der in Traiskirchen lebt, habe ich bei den Koridas in Bosnien Bekanntschaft gemacht. Das Schwierige war eher, manchen zu erklären, warum ich bereits zum 20. Mal bei Ihnen vorbeikomme und noch immer etwas drehen will. Manche dachten, es ist eher so wie bei einer Reportage im Fernsehen: Ein Team kommt und dreht alles an einem Tag ab, und das war es. Dann habe ich ihnen aber verständlich gemacht, dass der Film noch nicht fertig ist und ich sie manchmal einfach nur in ihrem Alltag begleiten möchte.

STANDARD: Der Film hat auch einen starken Österreich-Bezug. War das von Anfang an geplant?

Vidović: Ich wollte, dass der Film in Österreich beginnt, um somit den Zuschauer auf eine Reise ins Fremde mitzunehmen. Ich konnte dadurch aber auch die Diaspora in den Film einbeziehen und anhand dessen beispielsweise die Frage der Tradierung von Bräuchen aufarbeiten.

STANDARD: Der Hauptprotagonistin Renata ist sehr viel Schreckliches während der Dreharbeiten widerfahren: Ihr Auto wurde angezündet und ihr Haus mit einer Granate beworfen. Sind sie noch in Kontakt mit ihr, und weiß man schon, wer das war?

Vidović: Ja, ich bin noch immer in Kontakt mit ihr, aber auch mit den anderen Protagonisten. Die Täter hat man noch immer nicht gefunden. Man weiß auch nicht, was das Motiv hinter den Anschlägen ist. Waren das jetzt nationalistische Gründe oder der Neid, weil sie so viele mediale Aufmerksamkeit erhielt oder weil sie sich für die Grmeč-Korida einsetzte? Sie und ihr Mann sind mittlerweile umgezogen und haben jetzt in einem anderen Ort einen Hof, und dort ist ihnen nichts Ähnliches widerfahren.

STANDARD: Der Teil des Films, wo es um die Grmeč-Korida geht, ist der politischste. Sie wird aus fadenscheinigen Gründen verboten. Warum ist die Korida tatsächlich verboten worden?

Vidović: Der Grmeč-Korida-Konflikt ist für mich eine Metapher für die Situation in Bosnien. Man sieht im Film, dass die Koridas funktionieren und dass es immer mehr davon gibt. Die einzige Korida, die verboten wird, ist die, wo sich Politik und Religion einmischen. Der Grmeč-Korida-Konflikt ist eine Miniatur des jetzigen Zustands in Bosnien. Sie wird immer erst fünf bis sechs Tage vor dem Termin verboten. Warum? Damit sich die Leute nicht besser organisieren können und sich nicht zu lautstark beschweren. Sie verbieten es nicht Monate oder Wochen im Vorhinein, sondern immer erst ein paar Tage davor. Dann heißt es, aufgrund von Minengefahr ist die Zufahrt zur Stierarena verboten. Im Film hört man den Polizisten auch sagen: "Morgen könnt ihr wieder zur Arena hinfahren. Heute geht das aber nicht." Wenn es aber eine Minengefahr gibt, warum soll sie nur am Tag der Korida akut sein? Sie wurde, wie im Film zu sehen war, im Jahr 2014 das erste Mal nach 242-jährigem Bestehen verboten. Auch im Jahr 2015 und 2016 konnte keine Korida dort abgehalten werden, und 2017 wird sie wahrscheinlich auch verboten bleiben.

STANDARD: Der Film zeigt sehr gut, wie brüchig die bosnische Gesellschaft ist, aber auch, dass es sehr viel Positives gibt, das nur darauf wartet, gezeigt zu werden. War dieses Aufzeigen das Hauptanliegen, weshalb Sie den Film gemacht haben?

Vidović: Ich habe in den sieben Jahren sehr viel über die Gesellschaft in Bosnien gelernt. Es passieren so viele Dinge gleichzeitig. Und überall dort, wo Politik und Religion sich einmischen, wird es unschön. Die Koridas, die gibt es. Sie sind etwas Reales. Aber wie auch im Film gezeigt wird, all das passiert auf dünnem Eis. Es braucht nicht viel, dass es zusammenbricht. Es braucht nur gut vernetzte Personen zur Politik und Religion, und die Wunden werden wieder frisch. Das ist eben Bosnien. Eine sehr brüchige Gesellschaft. Das ist auch das, was ich über dieses "starke", nicht fragile Thema der Stierkämpfe illustrieren wollte. Etwas sehr Agiles und vor Kraft Strotzendes, etwas, das sehr wuchtig rüberkommt, ist gleichzeitig sehr sensibel.

STANDARD: In dem Film wird die bosnische Unterschicht und ihr Alltag eindrucksvoll filmisch festgehalten. Es kommt einem so vor, dass die Proletarier und Bauern einander schneller verzeihen können als die "Intelligenzija" des Landes.

Vidović: Einige Menschen, die im Film vorkommen, haben aktiv am Krieg teilgenommen. Sie haben keinen Hochschulabschluss, sie sind nicht unbedingt sehr gut ausgebildet. Das sind sehr einfache Leute. Aber genau diese Leute, die während des Krieges sehr gelitten haben und den Krieg sehr nahe erlebt haben, sind die, die es schaffen, miteinander zu reden und sich die Hand zu geben. Sie kommen nicht nur wegen der Stierkämpfe, sondern auch wegen des "druženje" (das freundschaftlich-gesellige Miteinander). Und die anderen mit ihren tollen Ausbildungen und ihren Social-Media-Kenntnissen sind die, die diese Leute belächeln und von oben auf sie herabblicken und nicht erkennen, was sie uns voraushaben. Meistens sind die gut Ausgebildeten die, die dann nationalistischer sind und eher auf die Kriegsrhetorik einsteigen oder den Nationalismus unterstützen. Sie findet man auch stark in der Diaspora.

STANDARD: Ursprünglich hatte der Film einen anderen Namen: "Messi vs. Ronaldo".

Vidović: (lacht) Vor einigen Jahren gab es einen Trend in Bosnien, da wurden die Stiere nach berühmten Persönlichkeit aus der Welt des Sports benannt. Da gab es eben einen Messi, Ronaldo, Rooney, Rocky oder Tyson. Also dachten wir uns ursprünglich, "Messi vs. Ronaldo" hört sich nicht schlecht an und wäre auch marketingtechnisch gut. Dann wurde aber Messi verkauft, und Ronaldo war nicht mehr aktiv. (lacht) Also war es nicht mehr aktuell. Außerdem wäre es ein Zeitstempel gewesen, und dieser Namenstrend hat sich dann ab 2014 wieder abgeflacht. So haben wir uns letztendlich für "Korida" entschieden. (Siniša Puktalović, 9.11.2016)