Sky steigert Werbeumsatz massiv

Unternehmen führt 25 Prozent Steigerung in Deutschland und Österreich auf steigende Reichweite und mehr Plattformen zurück

Unterföhring/Wien – Der Bezahlsender Sky hat im abgelaufenen Quartal seinen bereinigten Umsatz um fünf Prozent gesteigert und damit seine eigenen Erwartungen erfüllt. Das Geschäft in Österreich und Deutschland legte überdurchschnittlich um neun Prozent zu, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.

"Ich bin zufrieden mit dem Start ins Jahr", sagte Sky-Chef Jeremy Darroch zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2016/17 und verwies auf mehr als 100.000 neue Kunden. Zudem habe man die operativen Kosten auf Jahressicht um 2 Prozent gedrückt. Zum Ergebnis äußerte sich Sky nicht.

Mehr Portale abseits von Sky-Abos

Der Werbeumsatz in Deutschland und Österreich kletterte um 25 Prozent, was das Unternehmen auf steigende Reichweite und mehr Werbeplattformen zurückführte. Zudem habe man dank anziehender Nachfrage die Preise erhöhen können. In Deutschland setzt der Konzern auf den Start des neuen Show- und Seriensenders Sky 1 im November. Dies sei ein weiterer Schritt, das Publikum über das klassische Sportprogramm hinaus anzusprechen, sagte Darroch.

Jüngst hatte der Konzern sein Angebot mit Sky Ticket ausgeweitet, um Zuschauern ohne klassisches Abo den Zugriff auf das Programm zu ermöglichen. So kann man mit dem Online-TV-Angebot verschiedene Tickets ohne lange Laufzeit buchen und die Inhalte etwa im Internet, auf dem iPad, iPhone und anderen mobilen Geräten anschauen. (APA, Reuters, 13.10.2016)