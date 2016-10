Konzert am 5. Juni

Wien – Das Festival Rock in Vienna hat am Donnerstag einen ersten Headliner bekanntgegeben: Die Toten Hosen werden am 5. Juni auftreten. Das Open Air geht auch 2017 wieder auf der Donauinsel über die Bühnen. Tagestickets für den Auftritt der Düsseldorfer Band gibt es ab Freitag, 14. Oktober, 10.00 Uhr. (APA, 13.10.2016)