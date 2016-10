Was machen Herpetologen? Und worum geht es in der Lusitanistik? Zwölf Fragen zu mehr oder weniger abseitigen Bereichen der Forschung

Für fast alle Wissenschafts- und Medizinbereiche gibt es auch eine wissenschaftliche (also aus dem Römischen oder Griechischen) hergeleitete Bezeichnung. Aber was verbirgt sich hinter den verschiedenen -ologien, -sophien und -istiken? Was machen Skatologen? Und was untersucht die Oologie? Ein kleines Quiz in Szientologie. (tasch, 17.10.2016)