Intimrasur schlägt Kuhkot und Spanner: Die Top-5-Werbevideos auf Youtube in Österreich

derStandard.at/Etat veröffentlicht die meistgesehenen Werbespots – Gilette-Spot gewinnt das Youtube-Ranking, gefolgt von Mercedes und Kärnten-Tourismus

Wien – Rasierklingenhersteller Gilette gewinnt das Youtube-Ranking der Top-5-Werbespots in Österreich. Der Spot, in dem Mann und Schaf am ganzen Körper enthaar werden, kommt aktuell auf mehr als Zwei Millionen Aufrufe.



Die Auswertung für das Ranking kommt von Google. Auf Platz zwei liegt von Juli bis September Mercedes Benz mit einem Spot seines neuen CLA Shooting Brake. Platz drei und vier belegen zwei Filme aus einer Kampagne von Kärnten Tourismus, in denen Kuhfladen (Platz drei) und ein Spanner (Platz vier) die Hauptrolle spielen.

Platz fünf belegt Zipfer mit einer Art Making Of vom Videodreh einer von Zipfer gesponserten Band. (red, 13.10.2016)

Die meistbesuchten Spots in Österreich (Juli bis September):

gillette Gillette gewinnt das Ranking mit diesem Spot.

mercedes-benz österreich Platz zwei geht an Mercedes Benz.

kärnten - lust am leben Platz drei für Kärnten Tourismus mit Kuhfladen ...

kärnten - lust am leben ... und Gucklöchern.