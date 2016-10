Die sechs besten Games zum Start von PlayStation VR

wirspielen

Until Dawn: Rush of Blood (PSVR, 19,99 Euro)

VR-Rail-Shooter als Reminiszenz an die goldenen Zeiten der Spielhallen abzutun, würde dem Erlebnis nicht gerecht werden. Mit den Motion-Controllern als Pistole oder Uzi in den Händen wird die Pixel-Schießbude zum gespenstisch intuitiven Ballerspaß. Kein Gamepad und keine noch so schnelle Computermaus lassen selbst ungeübte Spieler so präzise und locker aus der Hüfte schießen. "Rush of Blood" setzt dieser ludischen Befriedigung die morbide Versuchung auf, sich heftig erschrecken zu lassen. In den Wagen geschnallt, rollt man an den Gleisen einer Geisterbahn in absehbare, aber nicht minder erschaudernde Schockmomente. Killerclowns, Vogelschwärme, schreiende Schweine: auf alles darf und muss gefeuert werden. Ansporn, Magazine nicht blind zu entladen, gibt ein Highscore-Zähler samt üblichem Punktemultiplizierer. Dazwischen heben einem Steilfahrten überraschend effektiv den Magen aus. Glücklicherweise in so kleinen Dosen, dass man den so fein herausgeputzten Poltergeist neben sich nicht vollmacht.