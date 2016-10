Bosch kauft Softwarespezialisten mit 800 Mitarbeitern

ITK Engineering geschluckt

Der deutsche Autozulieferer Bosch baut seinen Softwarebereich aus. Der Konzern kauft das Unternehmen ITK Engineering mit Sitz in Rülzheim (Rheinland-Pfalz), wie Bosch am Donnerstag in Gerlingen bei Stuttgart mitteilte.

Fahrerassistenzsysteme

Die ursprünglich als "Ingenieurgesellschaft für technische Kybernetik" gegründete Firma ist ein Spezialist für technische Individualsoftware. Das ist ein Bereich, der angesichts von programmierten Fahrerassistenzsystemen und vernetzten Autos für Bosch immer wichtiger wird. Inzwischen arbeiten rund ein Drittel der 47.000 Entwickler im Kfz-Bereich bei Bosch an Software.

ITK Engineering beschäftigte zuletzt 800 Mitarbeiter und machte 67 Mio. Euro Umsatz. Den Kaufpreis veröffentlichte Bosch nicht. Die Kartellbehörden müssen noch zustimmen. (APA, 13.10.2016)