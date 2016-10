Renner-Institut: Ärger über Bestellung von Maltschnig

Die Nachfolgerin im SPÖ-Bildungsinstitut wurde präsentiert, obwohl die Findungskommission erst tagt. Wiener SPÖ-Politiker sind empört

Wien – Noch hat Maria Maltschnig ihren neuen Posten als Direktorin des Renner-Instituts der SPÖ gar nicht angetreten, da gibt es schon Ärger. Für Unmut sorgt, dass die bisherige Kabinettschefin im Kanzleramt schon als ernannt gilt, obwohl die zuständige Findungskommission erst am Donnerstag tagt.

Der Wiener Wohnbaustadtrat Michael Ludwig reagierte empört. "Wenn schon feststeht, wer das wird, ist meine Mitwirkung in der Findungskommission unnötig, hinfällig. Ich wirke nicht mit an einer Entscheidung, die bereits im Vorfeld getroffen worden ist", sagt Ludwig zum "Kurier". Er habe bereits den anderen Mitgliedern der Findungskommission – Institutspräsident Alfred Gusenbauer, Vizedirektorin Barbara Rosenberg und SPÖ-Geschäftsführer Georg Niedermühlbichler – mitgeteilt, dass er nicht mehr mitwirken wolle.

"Letztklassige Vorgangsweise"

In der Bundespartei ist man über die Querschüsse von Ludwig schwer verärgert, von einer "letztklassigen Vorgangsweise" ist die Rede. Ludwig habe am Montag die Liste mit allen Kandidaten bekommen, sei also eingebunden gewesen. Im übrigen habe sich der Wiener Stadtrat in die Findungskommission reinreklamiert – offenbar mit der fixen Absicht, Barbara Blaha zu verhindern. Die hatte sich allerdings gar nicht beworben. Ludwig, der in der SPÖ dem rechten Flügel zugerechnet wird, habe deshalb auch mit Maltschnig keine Freude, sie gelte ihm als "zu links". Letztlich habe aber, Findungskommission hin oder her, der Parteivorsitzende Christian Kern das letzte Wort. Und der habe sich im Einklang mit Alfred Gusenbauer, der Präsident des Renner-Instituts ist, klar für Maltschnig als neue Direktorin ausgesprochen..

Ludwig ärgert sich dennoch: "Es gab einen genauen Zeitablauf: Am Donnerstag tagt die Findungskommission, um über die Bewerbungen zu diskutieren – was sinnvoll gewesen wäre. Am Freitag tagt das Kuratorium des Renner-Instituts – dann wird im Bundesparteipräsidium abgestimmt". Was jetzt nur noch Formsache ist. Möglicherweise versucht Ludwig im Parteipräsidium einen Aufstand gegen die Entscheidung anzuzetteln. Aus der Findungskommission hat er sich jedenfalls zurückgezogen, im Kuratorium des Renner-Instituts möchte er bleiben. Sein Rückzug aus der Kommission sei "vor allem ein Signal an jene, die sich beworben haben". 16 Personen (zehn Männer, sechs Frauen) sollen es gewesen sein. Ludwig: "Es waren sehr Qualifizierte dabei."

"Entscheidung über Medien verbreitet"

Irritiert reagiert auch der Wiener Landtagsabgeordnete Christian Deutsch. Via Twitter erklärte er: "Seltsame Vorgangsweise nach Ausschreibung. Entscheidung über Medien verbreitet, obwohl keine Sitzung stattgefunden hat."

Verteidigt wird die Entscheidung für die als enge Vertraute von Kanzler Christian Kern geltende Maltschnig von Alfred Gusenbauer: "Die Bewerbungsunterlagen sind ja seit langem da. Und bevor man sich formal zusammensetzt, kristallisiert sich heraus, wer am besten geeignet ist", sagte er dem "Kurier". Und: "Die Entscheidung für sie ist richtig." (red, 13.10.2016)