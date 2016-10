Verfassungsgericht: Deutschland darf Ceta zustimmen

Eilanträge von 190.000 Bürgern wurden abgelehnt – Vorläufige Anwendung des EU-Kanada-Abkommens unter Auflagen möglich

Karlsruhe/Wien – Die deutsche Regierung kann dem EU-Freihandelsabkommen mit Kanada (Ceta) zustimmen, muss dafür aber drei Bedingungen erfüllen. Das deutsche Bundesverfassungsgericht wies am Donnerstag die von mehr als 190.000 Bürgern unterstützten Eilanträge zum sofortigen Stopp des Abkommens wegen möglicher Verstöße gegen das deutsche Grundgesetz zurück.

Ein Nein der deutschen Regierung zu Ceta, das sich später als verfassungsrechtlich zulässig erweisen würde, hätte schwerere Nachteile als der Fall, dass sich das Abkommen nach eingehender Prüfung des Gerichts als verfassungswidrig erweist, erklärte Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle. Der Erlass einer einstweiligen Anordnung würde sich negativ und irreparabel auf die internationale Stellung der EU auswirken.

Umstrittenes Investitionsgericht wohl aufgeschoben

Die deutsche Regierung muss aber sicherstellen, dass ab dem kommenden Jahr ausschließlich Teile des Abkommens gelten, die in die Zuständigkeit der EU fallen. Das von den Klägern beanstandete Investitionsgericht für Schadenersatzklagen von Unternehmen dürfte damit erst nach der vollständigen Ratifizierung durch alle nationalen Parlamente eingerichtet werden.

Einseitiges Vertragskündigungsrecht nötig

Als Zweites verlangen die Richter die Gewähr einer Rückbindung des Ceta-Ausschusses zur Auslegung des Abkommens an den deutschen Bundestag. Schließlich muss Deutschland bei der Unterzeichnung verbindlich erklären, dass es von einem einseitigen Kündigungsrecht ausgeht. Damit ist ein Ausstieg aus Ceta möglich, falls die deutschen Verfassungsrichter im Hauptsacheverfahren den Vertrag für grundgesetzwidrig erklären sollten.

Kern: Spruch ist wichtige Entscheidungsgrundlage

Der Spruch des deutschen Verfassungsgerichts ist auch eine Richtschnur für Österreich. "Wenn das Gericht in Karlsruhe Ja sagen würde, dann wäre das mit Sicherheit eine wichtige Entscheidungsgrundlage", sagte Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) am Donnerstag im Ö1-"Morgenjournal". In seiner Partei gibt es Widerstände gegen das geplante Abkommen. (APA, Reuters, 13.10.2016)