Neue Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegen Trump

US-Präsidentschaftskandidat weist Vorwürfe als "Fiktion" zurück

Washington – Gegen den US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump sind neue Vorwürfe laut geworden: Zwei Frauen beschuldigen ihn, gegen sie sexuell übergriffig geworden zu sein. In einem am Mittwochabend veröffentlichten Interview mit der "New York Times" beschuldigte die heute 74-jährige Jessica Leeds den Immobilienmogul, sie vor mehr als 35 Jahren während eines Fluges betatscht zu haben, als sie zufällig neben ihm gesessen habe.

Trump habe sie an die Brüste gefasst und auch versucht, ihr unter den Rock zu greifen. Sie sei daraufhin aufgestanden und zu einem anderen Platz geflüchtet. Trump sei "wie eine Krake" gewesen, sagte Leeds. "Seine Hände waren überall."

Die zweite Frau wurde nach eigener Schilderung als damals 22-Jährige im Jahr 2005 im New Yorker Trump Tower von dem Geschäftsmann belästigt. Sie sei ihm zufällig vor einem Aufzug begegnet, und nach der gegenseitigen Vorstellung habe er angefangen sie küssen, zunächst auf die Wangen und dann "direkt auf den Mund", sagte Rachel Crooks.

Trump in Bedrängnis

Der Republikaner war vor einigen Tagen durch eine heimliche Aufzeichnung von 2005 in schwere Bedrängnis geraten, in der er sich mit Übergriffen gegen Frauen brüstet. In seinem Fernsehduell mit der Demokratin Hillary Clinton bestritt er auf Nachfragen des Moderators jedoch, diese Übergriffe tatsächlich begangen zu haben.

Trumps Wahlkampfteam erklärte am Mittwochabend, der gesamte Zeitungsartikel sei "Fiktion". Der Kandidat selbst sagte dem Blatt zufolge in einem Telefonat mit der "New York Times": "Nichts von dem ist jemals passiert." Nach Schilderung der Zeitung war der Präsidentschaftskandidat während des Gesprächs sehr aufgebracht und beschimpfte die mit ihm telefonierende Journalistin als "widerwärtigen Menschen".

Trumps Frauenproblem

Der US-Datenanalyst Nate Silver hat derweil auf seiner Seite Fivethirtyeight.com eine Prognose veröffentlicht, wie die Wahl ausgehen würde, wenn nur Frauen oder Männer abstimmen dürften. Demnach würden auf die Demokratin 458 Stimmen durch Wahlmänner und -frauen entfallen, auf den Republikaner 80. Stimmten hingegen nur Männer ab, käme Trump auf 350, Clinton auf 188 Wahlmänner. Traditionell ist der Kandidat der Demokraten in den USA bei Frauen beliebter, Trump ist allerdings weit unbeliebter als etwa der republikanische Kandidat Mitt Romney bei den Wahlen im Jahr 2012.

Unter seinen Fans macht deshalb seither im Netz der Hashtag #repealthe19th die Runde: Sie fordern, Frauen das Wahlrecht zu entziehen, damit Trump gewinnen kann. Amerikanerinnen haben im Jahr 1920 mit dem Inkrafttreten des 19. Zusatzartikels zur Verfassung der Vereinigten Staaten das vollständige Wahlrecht auf allen Ebenen erhalten.

Trumps sexistische Aussagen bestimmt außerdem nicht nur den US-Wahlkampf. In einem Interview mit CNN sprach die Journalistin Christiane Amanpour den russischen Außenminister Sergej Lawrow auf das Video an, in dem Trump sagt, er könne als Berühmtheit "alles machen" mit Frauen, er könne ihnen auch einfach "an die Muschi ('pussy') greifen".

Lavrov on Trump tapes: “so many pussies around your pres. campaign on both sides that I prefer not to comment.” https://t.co/3KtYnHs2PU — Christiane Amanpour (@camanpour) October 12, 2016

Lawrow darauf: "Es gibt in eurem Präsidentschaftswahlkampf auf beiden Seiten so viele Pussies, dass ich das lieber nicht kommentieren würde." (APA, red, 13.10.2016)