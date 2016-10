Terrorverdächtiger von Chemnitz hat Suizid begangen

"Spiegel": 22-jähriger Syrer stand wegen akuter Suizidgefahr unter ständiger Beobachtung

Leipzig – Der unter Terrorverdacht in Ostdeutschland festgenommene Syrer Jaber A. ist tot. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur dpa wurde der 22-Jährige am Mittwoch erhängt in seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt der Stadt Leipzig gefunden. Zuvor hatten die "Bild-Zeitung" und "Spiegel Online" darüber berichtet.

Ständige Beobachtung

A. soll sich im Hungerstreik und wegen akuter Suizidgefahr unter ständiger Beobachtung befunden haben, erfuhr "Der Spiegel" weiter. Wie sich A. das Leben nehmen konnte, ist bisher nicht bekannt.

Er war in der Nacht auf Montag in Leipzig nach zweitägiger intensiver Fahndung von drei Landsleuten in deren Wohnung erkannt und überwältigt worden. A. wurde verdächtigt, Angriffe auf Züge in Deutschland und auf Flughäfen in Berlin geplant zu haben.

Hochexplosiver Sprengstoff

Bei der Durchsuchung einer von ihm genutzten Wohnung in Chemnitz wurde am Sonntag hochexplosiver Sprengstoff gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 22-Jährige Verbindungen zur Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hatte. (red/APA, 12.10.2016)