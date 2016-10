Französische Soldaten im Nordirak durch Bomben-Drohne verletzt

Zwei Peshmerga-Kämpfer bei Jihadisten-Attacke getötet

Paris – Bei einem Angriff mit einer mit Sprengstoff beladenen Drohne im Nordirak sind zwei französische Elitesoldaten verletzt und zwei kurdische Peshmerga-Kämpfer getötet worden. Informierte Kreise bestätigten am Mittwoch den Vorfall, der sich bereits Anfang Oktober im nordirakischen Erbil zugetragen hatte.

Nach französischen Medienberichten stammte die Drohne von einer Gruppe mit Verbindungen zur Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS). Das französische Verteidigungsministerium bestätigte den Vorfall zunächst nicht offiziell. Die französische Tageszeitung "Le Monde" berichtete, die Angehörigen einer französischen Spezialeinheit seien an der Seite von Peshmerga-Kämpfern im Einsatz gewesen. Die beiden durch die Explosion verletzten Soldaten seien nach Frankreich ausgeflogen worden. Einer der Männer schwebe in Lebensgefahr.

Im Kampf gegen den IS befinden sich rund 500 französische Soldaten im Irak. Sie bedienen unter anderem Artilleriegeschütze, beraten die Peshmerga-Kämpfer und trainieren irakische Soldaten. Derzeit plant die irakische Armee mithilfe des internationalen Bündnisses gegen den IS eine große Offensive auf die IS-Hochburg Mossul, die rund 85 Kilometer von Erbil entfernt ist. (APA, 12.10.2016)