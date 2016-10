Rekord: Tony Martin zum vierten Mal Weltmeister im Zeitfahren

31-jähriger Deutscher siegte in Doha vor Vorjahressieger Kirijenka

Doha – Der Deutsche Tony Martin hat am Mittwoch bei den Rad-Straßen-Weltmeisterschaften in Doha seinen vierten Titel im Einzelzeitfahren erobert. Nach seinen Erfolgen von 2011 bis 2013 war der 31-Jährige in Katar eine Klasse für sich und triumphierte nach 40 Kilometern 45,05 Sekunden vor dem Vorjahressieger Wasil Kirijenka (BLR). Martin schloss damit zu Rekordweltmeister Fabian Cancellara (SUI) auf.

Martin gelang in Katar auch zum dritten Mal das Double aus Team- und Einzelzeitfahren. Mit dem Etixx-Team hatte er auch schon 2012 und 2013 gewonnen. In der kommenden Saison fährt Martin beim Team Katjuscha unter anderem gemeinsam mit dem Kärntner Marco Haller. "Es ist unglaublich. Ich hatte bisher kein gutes Jahr, aber das lässt alles vergessen", freute sich der Olympia-Zweite von 2012.

Der als Mitfavorit geltende Niederländer Tom Dumoulin, der Olympia-Zweite von Rio, musste sich mit 2:01 Minuten Rückstand mit dem elften Rang begnügen. Österreich war nach der Absage des erkrankten Matthias Brändle nicht vertreten. (APA, 12.10.2016)

Rad-Straßen-WM in Doha, Einzelzeitfahren Herren (40 km):

1. Tony Martin (GER) 44:42,99 Minuten

2. Wasil Kirijenka (BLR) +0:45,05 Min.

3. Jonathan Castroviejo (ESP) 1:10,91

4. Maciej Bodnar (POL) 1:16,77

5. Ryan Mullen (IRL) 1:21,75

6. Rohan Dennis (AUS) 1:27,12

Kein Österreicher am Start