Das Orakel von Omaha verstehen: "Denken wie Warren Buffett"

Autor Robert L. Bloch gewährt Einblicke in die Welt des 86-jährigen Investment-Gurus

Investoren gilt Warren Buffett als Legende. Auf dieser Erfolgswelle schwimmen auch diverse Autoren mit. Einer davon ist Robert L. Bloch. Der treue Fan hat in My Warren Buffett Bible mit dessen Leitsätzen schon ein ganzes Buch gefüllt. Jetzt trägt er sie in einer Art Best-of noch einmal neu zusammen. Buffetts Strategie ist bekannt: Er investiert in Unternehmen, die er versteht, sieht sein Investment langfristig und steigt bei Abschwüngen nicht gleich aus. Und wie denkt er?

Bloch hatte nach eigenen Angaben das Glück, den Investor persönlich kennenzulernen. Von Bodenständigkeit weiß er zu berichten, von Aufrichtigkeit und gesundem Menschenverstand. Das hat man schon anderswo gelesen. Warum man das neue Buch lesen soll, beantwortet der Autor gleich selbst: "Mir hat dieses Buch geholfen, mehr Disziplin an den Tag zu legen." Der Verlag meint: "Nachdem Sie die kultigsten Sprüche und Leitsätze gelesen haben, werden Sie nicht nur an der Börse brillieren." Diese klingen dann zuweilen eher flach.

Als wäre es der letzte Börsentag

Etwa dieser: "Suchen Sie sich Geschäftspartner, deren Verhalten besser ist als Ihres, dann werden Sie sich in die richtige Richtung entwickeln." Oder jener: "Ich versuche niemals, Geld an der Börse zu machen. Ich kaufe immer so, als würde sie am folgenden Tag geschlossen und erst fünf Jahre später wieder geöffnet." Zum Erfolg haben sie dennoch geführt.

Buffetts Weisheit "Im BWL-Studium werden schwierige komplexe Handlungsweisen besser bewertet als einfache, doch einfache sind effektiver" hat wohl auch Bloch beherzigt. Was sicher gilt: "Die Börse hilft – wie Gott – jenen, die sich selbst helfen. (Regina Bruckner, 16.10.2016)