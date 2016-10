TV- und Radiotipps für Donnerstag, 13. Oktober

Goisern goes USA, Wie tickst du?, Am Schauplatz Gericht: Zweifel am Testament, Mädchen in Bangladesch – Zur Kinderehe gezwungen, Wohnen, ein Luxus?, Apocalypto

20.15 REISEREPORTAGE

Goisern goes USA Amerika inspirierte Hubert von Goisern zu seinem letzten Album Federn. Gemeinsam mit seiner Band und Pedal-Steel-Gitarrist Bob Bernstein bereiste der Oberösterreicher heuer die USA und traf auf seinem Trip Musikerkollegen wie Richard Gibbs oder Tito von der Band Tito & Tarantula. Bis 21.15, Servus TV

21.05 COMEDY

Wie tickst du? Dirk Stermann und Christoph Grissemann ziehen – geleitet von Statistiken – durchs Land, um zu erkunden, ob "Frauen Menschen wie wir sind". Verstörende Klischees sind dabei vorprogrammiert. Bis 21.50, ORF 1

21.15 REPORTAGE

Servus Reportage: Datenflut – Immer Online Jederzeit erreichbar, überall vernetzt: Die Informationsfülle von heute wirkt wie eine Droge. Und sie fordert uns. Zu sehr? Bis 22.15, Servus TV

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz Gericht: Zweifel am Testament Thema sind drei Fälle, bei denen es nach der Testamentseröffnung zu Ungereimtheiten gekommen ist. Die übergangenen Erben behaupten, dass der letzte Wille manipuliert wurde. Das Datum passt nicht, die Unterschrift ist seltsam, und der Inhalt stimmt nicht mit dem überein, was die Verstorbenen angeblich gewollt haben. Bis 22.00, ORF 2

21.05 DISKUSSION

Inside Brüssel Peter Fritz diskutiert mit den EU-Abgeordneten Karoline Graswander-Hainz (SPÖ) und Herbert Dorfmann (SVP) sowie Silke Wettach (Wirtschaftswoche) und Alain Délétroz (Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik). Die Themen sind die europäische Grenz- und Küstenwache und das umstrittene Handelsabkommen mit Kanada (Ceta). Bis 21.55, ORF 3

21.55 MAGAZIN

Im Brennpunkt: Mädchen in Bangladesch – Zur Kinderehe gezwungen In Bangladesch wird laut Unicef fast jedes dritte Mädchen unter 15 Jahren verheiratet – einen so hohen Anteil an Kinderhochzeiten gibt es in keinem anderen Land. Das Leben der Mädchen wird durch die Hochzeit vollkommen auf den Kopf gestellt. Sie müssen ihre Ausbildung abbrechen, bekommen meist viel zu früh Kinder, und ihre Lebensträume werden zerstört. Bis 22.25, ORF 3

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Google, Facebook und Amazon – Zu viel Wissen, zu viel Macht? Bei Michael Fleischhacker diskutieren Marc Elsberg (Schriftsteller), Gunnar Porada (Hacker), Thomas Herko (Interpol), Rudolf Striedinger (Leiter Abwehramt), Anitra Eggler (Digitaltherapeutin), Wolfgang Schwabl (A1-Cyber-Security-Chef), Wolfram Eilenberger (Philosoph) und Christoph Tschohl (Datenschützer). Bis 23.25, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Menschen & Mächte: Wohnen, ein Luxus? Die hohen Mieten sind für Junge und Alleinerziehende vor allem in Städten immer weniger leistbar. Während die Mieten im Gemeindebau in den letzten fünf Jahren um etwa sechs Prozent gestiegen sind, im Genossenschaftsbereich um 15 Prozent, so erhöhten sie sich im privaten Sektor um knapp 33 Prozent. Das birgt sozialen Sprengstoff. Bis 23.25, ORF 2

23.25 TALK

Stöckl Gäste in der 150. Sendung von Barbara Stöckl sind Bergsteiger Reinhold Messner, Philosoph Konrad Paul Liessmann und Schriftsteller Michael Köhlmeier. Bis 0.25, ORF 2

23.45 MASSAKER

Apocalypto (USA 2006, Mel Gibson) Die Maya verschleppen nach einem blutigen Überfall den Krieger "Pranke des Jaguars" in ihr Dorf, um ihn den Göttern zu opfern, doch er entkommt, und eine grausame Hetzjagd beginnt. Opulenter Blutrausch, inszeniert von Mel Gibson in der Originalsprache der Maya. Geschichte für Menschen mit robustem Magen. Bis 2.20, Puls 4