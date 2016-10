Syrien-Gespräche zwischen Kerry und Lawrow am Samstag

Auch Saudi-Arabien und Türkei an Krisentreffen in Lausanne beteiligt

Moskau/Lausanne – US-Außenminister John Kerry und sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow wollen am Samstag in Lausanne über eine Wiederaufnahme der Friedensbemühungen für Syrien beraten. Dies teilte das russische Außenministerium am Mittwoch in Moskau mit. Es werde um "mögliche Schritte für eine Krisenlösung gehen". Auch Saudi-Arabien und die Türkei werden an den Gesprächen teilnehmen.

Die russische Beteiligung an der Militärkampagne gegen Aleppo hat zu einer schweren Verstimmung zwischen den beiden Großmächten geführt. Washington kündigte wegen der Luftangriffe auf die strategisch bedeutende Stadt den Dialog mit Moskau im Syrien-Konflikt auf. (APA, 12.10.2016)